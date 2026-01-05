Атака США на Венесуэлу
Трамп раскрыл способ возврата потраченных на Украину денег

Трамп пообещал вернуть потраченные на Украину деньги через сделку по минералам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в присутствии журналистов пула Белого дома на борту своего самолета заявил, что полностью вернет потраченные на Украину миллиарды долларов. По его словам, это станет возможным благодаря особой сделке по минералам с Киевом.

В ходе общения с прессой политик указал, что уже добился значительного прогресса в этом направлении, связав финансовые потоки с доступом к ценным природным ресурсам украинских недр. Ключевым моментом стало соглашение по редкоземельным металлам, которые критически важны для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Я вернул значительную часть этого назад <…>, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги, — сообщил он журналистам.

Трамп представил свою стратегию не просто как возврат инвестиций, а как потенциально прибыльную экономическую операцию для США. Однако конкретные детали и финансовые модели упомянутой сделки пока не раскрыты.

Ранее стало известно, что американская администрация рассчитывает в ближайшее время заключить ключевое соглашение с Китаем, касающееся рынка редкоземельных металлов. Как заявил глава Минфина США Скотт Бессент, финальный вариант будет подписан ко Дню благодарения, который отмечается 27 ноября.

