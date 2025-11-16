Назван срок подписания соглашения между США и Китаем о редкоземах Бессент: США и Китай подпишут соглашение по редкоземам к 27 ноября

Американская администрация рассчитывает в ближайшее время заключить ключевое соглашение с Китаем, касающееся рынка редкоземельных металлов, заявил в интервью телеканалу Fox News глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, финальный вариант будет подписан ко Дню благодарения, который отмечается 27 ноября.

Мы еще не заключили само соглашение, надеемся сделать это к Дню благодарения, — сказал он.

Бессент также подчеркнул, что Китай будет соблюдать свои обязательства по сделке. В противном случае у Вашингтона есть много рычагов давления, пригрозил он.

Ранее Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами назвал председателя КНР своим другом «настолько, насколько это возможно». По его словам, два месяца назад казалось, что весь мир столкнулся с серьезной проблемой в сфере редкоземельных элементов, и сейчас об этом уже никто не говорит. Все «было решено» благодаря введению 100-процентных пошлин против Китая, подчеркнул Трамп.

После этого Скотт Бессент заявил, что США могут отказаться от пошлин в 100% против Китая. Он отметил, что стороны достигли предварительных договоренностей, позволяющих обсудить широкий круг экономических вопросов.