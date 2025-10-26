Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 21:24

Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая

Минфин США допустил отказ от введения пошлин в 100% против Китая

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США могут отказаться от пошлин в 100% против Китая, заявил министр финансов страны Скотт Бессент в комментарии NBC. Он отметил, что стороны достигли предварительных договоренностей, позволяющих обсудить широкий круг экономических вопросов.

Президент [США Дональд] Трамп предоставил мне весомые рычаги влияния на переговорах в виде угроз 100%-й пошлины. И я считаю, что мы достигли весьма существенных рамок, которые позволят нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы, — объяснил Бессент.

Министр также подчеркнул, что по итогам двухдневных переговоров в Малайзии 26 октября Китай выразил готовность заключить торговое соглашение. Он добавил, что ожидает договоренности об отсрочке контроля за экспортом редкоземельных металлов.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выразил протест США против вмешательства в отношения с Россией. По его словам, сотрудничество с Москвой — суверенное дело Китая и не угрожает другим странам. Внешнее давление на связи между Пекином и Москвой недопустимо, подчеркнул дипломат.

США
Китай
пошлины
Скотт Бессент
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров рассказал об отношении России к независимости Украины
Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер
Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая
Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»
Мэр Киева оценил положение Украины перед началом зимы
Генерал объяснил, как бойцы СВО изменят судьбу российской армии
Стал известен счет игры «Зенит» — «Динамо» после первого тайма
Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске
Группа t.A.T.u. даст концерт в Японии
Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова
Российский аэропорт закрылся второй раз за день
Фуртадо шокировала заявлением на фоне скандала с фигурой
Германия оказалась на грани кризиса из-за высоких цен на энергию
В Тбилиси прошел антиправительственный митинг
В Приморье тигр перекрыл водителям дорогу на заправку и попал на видео
Это что за пиде у вас? Готовим турецкую пиццу дома и удивляем близких!
Глава Россотрудничества объяснил, почему русские не улыбаются
В Великобритании пригрозили Зеленскому
Британия сделала Германии одно «ядерное» предложение
«Позор»: Лавров пристыдил Киев за выпады о детях
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.