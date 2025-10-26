Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая Минфин США допустил отказ от введения пошлин в 100% против Китая

США могут отказаться от пошлин в 100% против Китая, заявил министр финансов страны Скотт Бессент в комментарии NBC. Он отметил, что стороны достигли предварительных договоренностей, позволяющих обсудить широкий круг экономических вопросов.

Президент [США Дональд] Трамп предоставил мне весомые рычаги влияния на переговорах в виде угроз 100%-й пошлины. И я считаю, что мы достигли весьма существенных рамок, которые позволят нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы, — объяснил Бессент.

Министр также подчеркнул, что по итогам двухдневных переговоров в Малайзии 26 октября Китай выразил готовность заключить торговое соглашение. Он добавил, что ожидает договоренности об отсрочке контроля за экспортом редкоземельных металлов.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выразил протест США против вмешательства в отношения с Россией. По его словам, сотрудничество с Москвой — суверенное дело Китая и не угрожает другим странам. Внешнее давление на связи между Пекином и Москвой недопустимо, подчеркнул дипломат.