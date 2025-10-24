Китай резко предостерег Трампа от вмешательства в отношения с Россией Посольство КНР: США и третьи страны не должны вмешиваться в дела России и Китая

Китай предостерег Соединенные Штаты от вмешательства в партнерство Пекина и Москвы, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Дипломат подчеркнул, что сотрудничество с Россией является суверенным вопросом. Двусторонние связи между двумя странами не представляют угрозы для других государств и не должны становиться предметом внешнего давления, констатировал он.

Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны, — сказал Пэнъюй.

Параллельно с этим китайское посольство обратилось к американской стороне с требованием отказаться от вредных методов в торговой сфере. По мнению дипломатов, любые разногласия должны преодолеваться через диалог, основанный на взаимном уважении и равноправии.

Ранее сообщалось, что китайские государственные нефтяные компании прекратили закупки российской нефти после введения США санкций против двух крупнейших топливных компаний России. Речь идет о корпорациях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, которые, по имеющимся данным, воздерживаются от приобретения российского сырья как минимум на ближайшую перспективу.