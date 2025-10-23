Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 19:39

Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США

Reuters: китайские компании приостановили импорт российской нефти

Китайские государственные нефтяные компании прекратили закупки российской нефти после введения США санкций против двух крупнейших топливных компаний России, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Речь идет о корпорациях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, которые, по имеющимся данным, воздерживаются от приобретения российского сырья как минимум на ближайшую перспективу.

Данное решение было принято на фоне опасений китайской стороны относительно вторичных санкций, говорится в сообщении. Одновременно с этим появилась информация о планах индийских нефтеперерабатывающих предприятий существенно сократить объемы импорта сырой нефти из РФ.

Ранее пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил о неприятии КНР любых форм внешнего давления и принудительных мер. Данное заявление стало ответом на обращение американского лидера Дональда Трампа к Пекину с требованием прекратить импорт российской нефти.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил о возможности Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов в США в качестве ответной меры на давление Вашингтона. Специалист подчеркнул, что отказ от российской нефти экономически невыгоден как для КНР, так и для Индии.

