Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США

Китайские государственные нефтяные компании прекратили закупки российской нефти после введения США санкций против двух крупнейших топливных компаний России, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Речь идет о корпорациях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, которые, по имеющимся данным, воздерживаются от приобретения российского сырья как минимум на ближайшую перспективу.

Данное решение было принято на фоне опасений китайской стороны относительно вторичных санкций, говорится в сообщении. Одновременно с этим появилась информация о планах индийских нефтеперерабатывающих предприятий существенно сократить объемы импорта сырой нефти из РФ.

Ранее пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил о неприятии КНР любых форм внешнего давления и принудительных мер. Данное заявление стало ответом на обращение американского лидера Дональда Трампа к Пекину с требованием прекратить импорт российской нефти.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил о возможности Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов в США в качестве ответной меры на давление Вашингтона. Специалист подчеркнул, что отказ от российской нефти экономически невыгоден как для КНР, так и для Индии.