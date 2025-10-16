Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 08:30

Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России

Пресс-секретарь Лю Пэнъюй: КНР отвергает принуждение и давление со стороны США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

КНР отвергает любые формы внешнего давления и принуждения, заявил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА Новости. Именно так он отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа к Пекину с призывом прекратить закупки российской нефти.

Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, — сказал дипломат.

Он добавил, что Китай выступает за уважительный подход к развитию сотрудничества с Российской Федерацией. По его словам, международное взаимодействие, включая партнерство между Китаем и Россией, осуществляется в рамках международного права, является разумным и законным.

Президент Соединенных Штатов ранее в ходе беседы с журналистами в Белом доме сообщил о якобы сделанном заявлении премьер-министра Индии Нарендры Моди. По словам американского лидера, индийский премьер выразил готовность прекратить импорт нефти из России. Трамп добавил, что всегда был недоволен энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой. При этом официального подтверждения данной информации от индийской стороны не поступало.

