Трамп сделал сенсационное заявление от лица премьера Индии Трамп: премьер Индии Моди пообещал больше не покупать нефть из России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заявил о готовности прекратить закупки российской нефти, заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что всегда был недоволен приверженностью Дели энергоносителям из Москвы. Индийская сторона эту информацию не подтверждала.

Сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это серьезный шаг вперед. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое, — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Индия начала переговоры с Россией о приобретении пяти дополнительных систем противовоздушной обороны С-400 для укрепления оборонного потенциала страны. Представители Минобороны от обоих государств планируют встретиться в самое ближайшее время.

До этого президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного клуба «Валдай» в Сочи заявлял, что в начале декабря состоится его визит в Индию. Глава государства признался, что с нетерпением ждет этой поездки и встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Также пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы сообщила, что российский лидер выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства с Индией. В рамках телефонного разговора Путин также сердечно поздравил премьер-министра с 75-летним юбилеем. Президент России пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Индии.