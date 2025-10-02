Стала известна примерная дата визита Путина в Индию Путин заявил, что в начале декабря поедет в Индию на встречу с премьером Моди

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что в начале декабря состоится его визит в Индию. Глава государства признался, что с нетерпением ждет этой поездки и встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Я, честно говоря, <…> жду этой поездки в начале декабря, жду встречи с моим другом и с нашим надежным партнером, с премьер-министром Моди, — сказал российский лидер.

Путин охарактеризовал отношения между двумя странами как уникальные и лишенные каких-либо противоречий. Он также назвал индийского премьера взвешенным и мудрым руководителем, действующим в национальных интересах.

Еще одной важной сферой сотрудничества между Индией и Россией является безопасность. Глава российского государства обратил внимание, что стороны совместно производят современные перспективные виды вооружений. Это служит доказательством высочайшего уровня доверия.

Ранее пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы сообщила, что российский лидер выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства с Индией. В рамках телефонного разговора Путин также сердечно поздравил премьер-министра с 75-летним юбилеем. Президент России пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Индии.