Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 21:53

Стала известна примерная дата визита Путина в Индию

Путин заявил, что в начале декабря поедет в Индию на встречу с премьером Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что в начале декабря состоится его визит в Индию. Глава государства признался, что с нетерпением ждет этой поездки и встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Я, честно говоря, <…> жду этой поездки в начале декабря, жду встречи с моим другом и с нашим надежным партнером, с премьер-министром Моди, сказал российский лидер.

Путин охарактеризовал отношения между двумя странами как уникальные и лишенные каких-либо противоречий. Он также назвал индийского премьера взвешенным и мудрым руководителем, действующим в национальных интересах.

Еще одной важной сферой сотрудничества между Индией и Россией является безопасность. Глава российского государства обратил внимание, что стороны совместно производят современные перспективные виды вооружений. Это служит доказательством высочайшего уровня доверия.

Ранее пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы сообщила, что российский лидер выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства с Индией. В рамках телефонного разговора Путин также сердечно поздравил премьер-министра с 75-летним юбилеем. Президент России пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Индии.

Владимир Путин
Нарендра Моди
Россия
Индия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: украинские беспилотники попытались ударить по Сочи
Два южных города временно закрыли небо
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Этот киш лорен вкуснее пиццы! Семья просит готовить каждый день
Борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ сел в Подмосковье
Сколько миллилитров помещается в чайную ложку?
Путин иронично назвал себя «будущим главой ЦРУ»
«Ни фига»: Путин оценил возможность мирно жить с Западом после развала СССР
Десант — на куски, ракеты — в труху: Запад дорого заплатит за атаку на Крым
Путин сравнил Макрона со страшной исторической фигурой
«Что нам мешает?»: Путин не исключил зеркальный ответ на обстрелы ЗАЭС
«Русская традиция»: Путин оценил новую моду на кокошники
Путин высказался о продолжении переговоров с Трампом по Украине
«Работа идет слаженно»: Путин о создании зоны безопасности на Украине
Стала известна примерная дата визита Путина в Индию
«В пижамах кофе пили»: Путин рассказал об отношениях с Блэром
Путин оценил влияние высокой ключевой ставки на экономику России
Путин раскрыл, как поставки Tomahawk повлияют на ситуацию на поле боя
Путин: Россия введет безвизовый режим для граждан КНР
Развожаев сообщил важную деталь о топливе в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.