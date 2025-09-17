В Кремле раскрыли, доволен ли Путин партнерством с Индией

Президент России Владимир Путин доволен развитием стратегического партнерства страны с Индией, передает пресс-служба Кремля. Такой вывод сделан по итогам телефонной беседы лидера с премьер-министром азиатского государства Нарендрой Моди.

Выражено удовлетворение нынешним успешным развитием российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, в укрепление которого Нарендра Моди вносит большой личный вклад, — отметили в администрации президента РФ.

В рамках телефонного разговора Путин сердечно поздравил премьер-министра с 75-летним юбилеем. Президент России пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Индии. Лидер отметил, что под руководством премьер-министра азиатская страна проводит независимую, суверенную политику.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин распорядился начать подготовку к очередной «прямой линии» с президентом. Соответствующее поручение лидер дал правительству и своей администрации. По словам Путина, такой формат общения с гражданами является важным и актуальным.