17 сентября 2025 в 16:57

Путин поручил правительству начать подготовку к новой «прямой линии»

Прямая линия в 2016 году Прямая линия в 2016 году Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству и своей администрации приступить к организации очередной «прямой линии» с главой государства, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер назвал такой формат общения с гражданами актуальным и важным.

Этот проект реализуется нами не первый год, но не теряет своей актуальности и важности. Прошу и администрацию, и коллег из правительства провести подготовку к очередной прямой линии, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что данный формат позволяет не только поддерживать живой диалог с гражданами, но и оперативно выявлять наиболее острые проблемы, волнующие общество в текущий момент.

Ранее Путин сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поздравил главу правительства с 75-летием.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани передал ему приветственные слова от Путина. Кроме того, он подтвердил участие Багдада в российско-арабском саммите в октябре. Шойгу подчеркнул, что важную роль в отношении двух стран играет взаимодействие по линии советов безопасности.

