Шойгу передал премьеру Ирака ас-Судани приветствие от Путина

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани передал ему приветственные слова от президента России Владимира Путина. Кроме того, он подтвердил участие Багдада в российско-арабском саммите в октябре. Шойгу подчеркнул, что важную роль в отношении двух стран играет взаимодействие по линии советов безопасности, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза передал приветствие президента России, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Шойгу прибыл в Багдад для встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака. Секретарь Совбеза в интервью журналистам отметил, что Москва и Багдад являются давними партнерами, а страны связывают традиционно дружественные и взаимовыгодные отношения.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает возможность оказания помощи в восстановлении энергетической отрасли и гуманитарной сферы Сирии. Соответствующие предложения были озвучены по итогам рабочей поездки вице-премьера Александра Новака в Арабскую Республику.