Россия предложила «оживить» Сирию

Россия рассматривает возможность оказания помощи в восстановлении энергетической отрасли и гуманитарной сферы Сирии, заявили в российском правительстве. Там добавили, что соответствующие предложения были озвучены по итогам рабочей поездки вице-премьера Александра Новака в Сирийскую Арабскую Республику.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества. С российской стороны была отмечена возможность оказания содействия в восстановлении энергетического сектора и гуманитарной сферы, в том числе готовность запустить ряд проектов по обеспечению Сирийской Арабской Республики топливом, продовольствием, фармацевтической продукцией, — заявили в кабмине.

Также обсуждались перспективы сотрудничества в культурной и научно-образовательной областях. Как заявили в кабинете министров, свыше 4000 сирийских граждан обучаются в российских вузах, что создает хорошую основу для подготовки квалифицированных национальных кадров.

Ранее сирийские власти приняли решение выпустить деноминированные банкноты национальной валюты, производство которых поручено российской компании «Гознак». Соответствующее соглашение было достигнуто во время визита сирийской делегации в Москву в конце июля 2025 года. Отмечается, что «Гознак» уже имел опыт печати банкнот для Сирии.