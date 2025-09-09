Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 19:33

Россия предложила «оживить» Сирию

Россия может помочь Сирии восстановить энергосектор и гуманитарную сферу

Разрушенное здание в Сирии Разрушенное здание в Сирии Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия рассматривает возможность оказания помощи в восстановлении энергетической отрасли и гуманитарной сферы Сирии, заявили в российском правительстве. Там добавили, что соответствующие предложения были озвучены по итогам рабочей поездки вице-премьера Александра Новака в Сирийскую Арабскую Республику.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества. С российской стороны была отмечена возможность оказания содействия в восстановлении энергетического сектора и гуманитарной сферы, в том числе готовность запустить ряд проектов по обеспечению Сирийской Арабской Республики топливом, продовольствием, фармацевтической продукцией, — заявили в кабмине.

Также обсуждались перспективы сотрудничества в культурной и научно-образовательной областях. Как заявили в кабинете министров, свыше 4000 сирийских граждан обучаются в российских вузах, что создает хорошую основу для подготовки квалифицированных национальных кадров.

Ранее сирийские власти приняли решение выпустить деноминированные банкноты национальной валюты, производство которых поручено российской компании «Гознак». Соответствующее соглашение было достигнуто во время визита сирийской делегации в Москву в конце июля 2025 года. Отмечается, что «Гознак» уже имел опыт печати банкнот для Сирии.

Сирия
правительство РФ
Александр Новак
САР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкус леса дома: секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту
Руководство ХАМАС отреагировало на удар Израиля по Катару
Трамп нашел виноватого в затягивании украинского кризиса
Кудрявцева и Гордон исполнили песню на презентации своей группы «ЗаVисть»
Чиновники узнали правду о Зеленском. Кулеба сбежал с Украины. Кто следующий
Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова
Трамп внезапно заговорил о ненависти между Путиным и Зеленским
«У Сережи все та же рожа»: Кудрявцева и Гордон обратились к Шнуру
Путин впечатлился технологией, позволяющей гладить кошку на расстоянии
Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире
Один из крупнейших дворцов Азии полностью уничтожен пламенем
«Тенденция не очень хорошая»: в Киеве забили тревогу из-за отъезда молодежи
Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора
К чему снится бывшая девушка парня: толкование для него и для неё
Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше
Протесты в Непале добрались до границ соседней страны
Бюджет России показал рекордное снижение дефицита
В Казахстане отменили концерт Гагариной
Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин
Путину представили «молодильную клубнику»
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.