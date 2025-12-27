Новый год — 2026
Экс-депутат Рады назвал истинную причину создания мирного плана Киева

Экс-депутат Рады Килинкаров: Киев озвучил свой мирный план для срыва переговоров

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свой мирный план для срыва переговоров об урегулировании конфликта, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, таким образом Киев пытается создать видимость общего мнения США и Европы об итогах конфликта.

Вброс своего плана был сделан киевским режимом для того, чтобы сорвать переговорный процесс и создать видимость якобы общего мнения европейцев, американцев и украинцев, а с Россией они якобы будут разговаривать языком ультиматума. На самом деле это не так. И [президент США Дональд] Трамп дал четко понять, что никакого согласованного плана нет, есть определенные наработки украинской стороны, которые Штаты лишь приняли к сведению, — заявил Килинкаров.

Ранее Зеленский заявил о красных линиях в урегулировании конфликта. Глава государства подчеркнул, что Киев не собирается юридически признавать спорные вопросы «в любых условиях».

До этого Трамп сделал предупреждение Зеленскому перед встречей, которая должна состояться уже в это воскресенье, 28 декабря. Американский лидер заявил, что пока не готов поддерживать украинские инициативы.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
