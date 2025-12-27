Звезду сериала «Бригада» госпитализировали с жалобами на сердце Mash: актера Иншакова увезли в больницу с гипертонией

Telegram-канал Mash сообщил, что звезду сериала «Бригада», актера и каскадера Александра Иншакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Согласно публикации канала, 78-летний артист жаловался на высокое давление и нарушение сердечного ритма, его доставили в больницу с гипертонией в состоянии средней степени тяжести.

Mash отметил, что Иншаков провел в отделении терапии четыре дня. Как уточнил канал, врачи стабилизировали состояние актера, скорректировали лечение, а также рекомендовали больше отдыхать и отпустили домой. Mash пишет, что в последние годы из-за проблем с сердцем у артиста высокий риск инсульта.

Ранее супруга актера Алексея Серебрякова заявила, что появившаяся в СМИ информация о его госпитализации является слухами. По ее словам, артист абсолютно здоров. Также она назвала вымыслом сообщения о том, что причиной проблем со здоровьем ее супруга стало якобы пристрастие к курению.

