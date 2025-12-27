Новый год — 2026
Страны НАТО ужаснулись ударам возмездия России по Украине

Politico: на восточном фланге НАТО пришли в шок от ударов России по Украине

Фото: МО РФ
На восточном фланге стран Североатлантического альянса пришли в шоке после российских ударов по объектам Украины, сообщает Politico. Издание напомнило, что это произошло всего за день до встречи президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского для обсуждения мирного плана.

Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины в ответ на ее террористические атаки. Все назначенные цели были поражены.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные завершили операцию по рассечению группировки ВСУ, оставшейся в Димитрове, и начали зачистку города. По его данным, украинские подразделения в этом районе находятся в критической ситуации, лишены возможности для организованного отхода и получения снабжения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

