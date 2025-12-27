«Для лохов»: в Госдуме дали совет родителям, чьи дети просят iPhone

Родителям, чьи дети просят на Новый год iPhone, нужно объяснить, что такой смартфон «для лохов», заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, функционально он проигрывает и не является «целью в жизни». Он добавил, что это возможно сделать, если дети не видят, что «сами родители страдают по новому айфону».

Можно всегда спокойно нормальному ребенку объяснить, что айфон — не цель в жизни. И, вообще-то, айфон — для лохушек и лохов, для понторезов, так сказать. Можно только по приколу айфон иметь. Функционально он проигрывает, — заявил он.

Ранее IT-эксперт и ведущий аналитик Mobile-Review.com Эльдар Муртазин заявил, что последний смартфон от Apple iPhone 17 Pro резко упал в цене в России из-за низкого спроса. По его мнению, гаджет неудобен в использовании.

До этого популярный блогер Маркес Браунли отметил, что лучшим смартфоном 2025 года стал iPhone 17. Свое мнение он объяснил тем, что компания Apple в этой модели наконец представила достойный базовый смартфон. Устройство получило экран с частотой 120 герц, увеличенный объем встроенной памяти — 256 гигабайт — и улучшенную фронтальную камеру с более крупным сенсором.