Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 18:16

«Для лохов»: в Госдуме дали совет родителям, чьи дети просят iPhone

Милонов: родителям нужно объяснить детям, что iPhone не функционален

Новые смартфоны iPhone 17 от компании Apple Новые смартфоны iPhone 17 от компании Apple Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Родителям, чьи дети просят на Новый год iPhone, нужно объяснить, что такой смартфон «для лохов», заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, функционально он проигрывает и не является «целью в жизни». Он добавил, что это возможно сделать, если дети не видят, что «сами родители страдают по новому айфону».

Можно всегда спокойно нормальному ребенку объяснить, что айфон — не цель в жизни. И, вообще-то, айфон — для лохушек и лохов, для понторезов, так сказать. Можно только по приколу айфон иметь. Функционально он проигрывает, — заявил он.

Ранее IT-эксперт и ведущий аналитик Mobile-Review.com Эльдар Муртазин заявил, что последний смартфон от Apple iPhone 17 Pro резко упал в цене в России из-за низкого спроса. По его мнению, гаджет неудобен в использовании.

До этого популярный блогер Маркес Браунли отметил, что лучшим смартфоном 2025 года стал iPhone 17. Свое мнение он объяснил тем, что компания Apple в этой модели наконец представила достойный базовый смартфон. Устройство получило экран с частотой 120 герц, увеличенный объем встроенной памяти — 256 гигабайт — и улучшенную фронтальную камеру с более крупным сенсором.

Госдума
Россия
Виталий Милонов
iPhone
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Германии «вынесли приговор» правительству Мерца
На Украине прихожане протестуют из-за мобилизации священника
Скончался бывший российский посол Петр Стегний
Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева
«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе
В Сирии произошел теракт
Россиянам рассказали, какие напитки можно брать с собой на прогулку
Россиян ждут большие финансовые перемены в 2026 году
«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа
«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов
Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству
«Кот в мешке»: биолог разнесла план Дурова с финансированием ЭКО
В Швейцарии нашли причину русофобии Запада
В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны
В Звенигороде неизвестные открыли огонь по мужчине
Россиянин обыграл Карлсена на чемпионате по рапиду
В Швейцарии объяснили, зачем Запад использует фейки против России
Появились подробности кровавого инцидента с воспитанником ЦСКА
Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»
Пять беспилотников сбили в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.