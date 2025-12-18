Новый год-2026
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone

IT-эксперт Муртазин: iPhone 17 Pro рекордно подешевел в РФ из-за низкого спроса

Новые смартфоны iPhone 17 от компании Apple Новые смартфоны iPhone 17 от компании Apple Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Последний смартфон от Apple iPhone 17 Pro резко упал в цене в России из-за низкого спроса, заявил NEWS.ru IT-эксперт и ведущий аналитик Mobile-Review.com Эльдар Муртазин. По его мнению, гаджет неудобен в использовании.

Обрушение цены на iPhone 17 Pro в России произошло из-за снижения спроса: сегодня на одного покупателя приходится примерно четыре телефона. Это может быть связано с тем, что люди уже не видят смысла покупать новые модели, потому что Apple наложила на россиян кучу ограничений. Телефоном становится просто неудобно пользоваться, и покупатели стали переходить на Android, — заявил Муртазин.

IT-эксперт отметил, что снижение цены на последнюю модель iPhone в РФ также может быть обусловлено уходом тренда показательной роскоши. По его словам, россияне выбирают другие гаджеты, чтобы не привлекать к себе нежелательного внимания.

Раньше iPhone был признаком показательной роскоши, но теперь аудитория изменилась. Спрос на продукты из премиум-сегмента ушел. Люди покупают другие аппараты и находят бюджетные решения, потому что больше не заинтересованы в привлечении к себе внимания, — заключил Муртазин.

Ранее заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявил о создании базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI) в России в 2026 году. По его словам, привязка IMEI к конкретным номерам телефонов поможет идентифицировать, что та или иная сим-карта не находится в БПЛА.

IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
