Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:00

Все смартфоны в России попадут в единую базу

В 2026 году в России создадут базу уникальных номеров мобильных устройств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Базу уникальных номеров мобильных устройств (IMEI) создадут в России в 2026 году, заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко на заседании Общественного совета при министерстве. По его словам, которые приводит «Интерфакс», привязка IMEI к конкретным номерам телефонов поможет идентифицировать, что та или иная сим-карта не находится в БПЛА.

Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что у нас, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер, — сказал Угнивенко.

Ранее Минцифры расширило список российских цифровых платформ, которые останутся доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета. В обновленный перечень вошли сайты Центробанка, операторов связи «СберМобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», СМИ «Известия», ТАСС и другие.

До этого операторы связи запустили систему проверки иностранных сим-карт после их регистрации в отечественных сетях. Пользователю на телефон поступит сообщение со ссылкой для авторизации после проверки через капчу. Успешное подтверждение вернет доступ к мобильному интернету и СМС.

Россия
Минцифры
номера
базы
смартфоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Леонов объяснил, почему в России не хватает врачей и медсестер
«Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход? Последнее предупреждение Украине
Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.