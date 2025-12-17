Все смартфоны в России попадут в единую базу

Все смартфоны в России попадут в единую базу В 2026 году в России создадут базу уникальных номеров мобильных устройств

Базу уникальных номеров мобильных устройств (IMEI) создадут в России в 2026 году, заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко на заседании Общественного совета при министерстве. По его словам, которые приводит «Интерфакс», привязка IMEI к конкретным номерам телефонов поможет идентифицировать, что та или иная сим-карта не находится в БПЛА.

Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что у нас, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер, — сказал Угнивенко.

Ранее Минцифры расширило список российских цифровых платформ, которые останутся доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета. В обновленный перечень вошли сайты Центробанка, операторов связи «СберМобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», СМИ «Известия», ТАСС и другие.

До этого операторы связи запустили систему проверки иностранных сим-карт после их регистрации в отечественных сетях. Пользователю на телефон поступит сообщение со ссылкой для авторизации после проверки через капчу. Успешное подтверждение вернет доступ к мобильному интернету и СМС.