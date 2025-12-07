Половина суперкаров в Монако ездит с украинскими номерами, заявил сын президента США Дональд Трамп — младший на форуме в Дохе. По его словам, он стал свидетелем этого во время отдыха в стране со своей девушкой.

В обычный день 50% суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине? — сказал Трамп-младший.

Бизнесмен также отметил, что Украина не является богатой страной, и напомнил, что 20 лет назад, когда он там бывал, изобилия не наблюдалось. Он провел параллель с современными коррупционными скандалами, указав, что высокопоставленных украинских чиновников регулярно обвиняют в хищении сотен миллионов долларов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен был осудить коррупционный скандал на Украине, однако предпочел и дальше покрывать Киев. По его словам, европейские бюрократы сами «тонут во взяточничестве» и скандалах.

До этого бывший разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Вашингтон избавится от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, эта страна является самым коррумпированным местом на земле. Риттер напомнил об отставке экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака на фоне уголовного дела о коррупции и отметил, что это случилось благодаря действиям США.