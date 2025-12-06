Европу подвергли жесткой критике за покрывательство коррупции на Украине Орбан: Евросоюз покрывает коррупцию на Украине вместо борьбы с ней

Евросоюз должен был осудить коррупционный скандал на Украине, однако предпочел и дальше покрывать Киев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. По его словам, европейские бюрократы сами «тонут во взяточничестве» и скандалах.

ЕС должен был выступить против коррупции на Украине, но все по-старому: Брюссель и Киев покрывают друг друга вместо того, чтобы смотреть правде в глаза, — написал Орбан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что правительство страны отвергает европейский план по полному отказу от российской нефти и газа. Он подчеркнул, что Будапешт вместе с Братиславой готовится оспорить это решение в судебном порядке, как только состоится окончательное голосование по этому решению. Глава ведомства добавил, что уже обсудил данную проблему со словацким коллегой и договорился действовать сообща.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в украинском кризисе временной фактор работает на Россию. Он также выступил с призывом немедленно начать высокоуровневые переговоры между Москвой и европейскими государствами.