28 декабря 2025 в 10:13

«Упыри»: в Венгрии оценили заявление фон дер Ляйен

Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлению фон дер Ляйен по Украине

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем Х раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Фон дер Ляйен пообещала оказывать давление на Кремль и поддерживать Украину.

Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор, — написал Кошкович.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен. Об этом он написал на фоне введения этой меры в адрес неназванных активистов из-за цензуры в отношении американских источников информации.

Тем временем профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Урсула фон дер Ляйен стала новым рейхсфюрером. Он считает, что под руководством председателя ЕК вернулись нацисты.

До этого предприниматель Илон Маск назвал Европу четвертым рейхом. Он сделал это, перепостив соответствующее утверждение другого пользователя и добавив к нему комментарий: «В значительной степени».

