28 декабря 2025 в 10:37

«Мир обеспокоен»: в Совфеде высказались о позиции Трампа по Украине

Сенатор Карасин: России полностью понятны усилия США по миру на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P/Global Look Press
Россия поддерживает позитивные шаги администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью ТАСС. По его словам, усилия американской стороны понятны Москве, которая будет им способствовать, так как они направлены на поиск мирного решения, отвечающего интересам всех народов мира.

Администрация Соединенных Штатов при Дональде Трампе совершенно по-новому посмотрела на ситуацию и ищет возможности, они, кстати, полностью понятны и идут в развитие того, о чем говорили раньше мы, чтобы прийти к урегулированию, которое устраивало бы всех, включая все народы мира. Потому что мир обеспокоен тем, что происходит на Украине, — говорится в заявлении.

Ранее аналитики Самуэль Чарап и Дженнифер Кавана заявили, что администрация США совершает роковую ошибку, предлагая Украине гарантии безопасности по модели пятой статьи устава НАТО. По их мнению, подобное решение несет в себе прямую угрозу начала военного конфликта с Россией.

Кроме того, журналисты заявили, что украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на значительно более серьезные уступки для разрешения кризиса, чем те, что были обнародованы официально. По их мнению, отказ американского лидера Дональда Трампа поддержать озвученный Киевом 20-пунктовый план полностью разрушил подготовленную президентским офисом информационную стратегию.

