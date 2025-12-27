В США увидели риск войны с Россией из-за Украины WP: гарантии безопасности Украине могут привести к войне НАТО с Россией

Администрация Соединенных Штатов совершает фатальную ошибку, предлагая Украине гарантии безопасности по модели пятой статьи устава НАТО, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков Самуэля Чарапа и Дженнифер Кавану. По их мнению, такой шаг грозит началом войны с Россией.

В этом новом плане есть проблема: он обещает слишком много. <...> [Нужны] не масштабные обязательства, которые кажутся щедрыми, но в конечном итоге пусты и потенциально опасны, — говорится в публикации.

Как отметили обозреватели, любые гарантии держатся на доверии. Однако США по-прежнему отказываются вводить войска на Украину. По мнению аналитиков, конфликт с Москвой рискует привести к ядерной эскалации, если Вашингтон решит не оставаться в стороне. Если же США не вмешаются, все союзы от Тайваня до Европы утратят доверие.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Европа не сможет вмешаться в предстоящие переговоры между США и Украиной. По его словам, мирный план Киева создавался с учетом интересов Евросоюза.