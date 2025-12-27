Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 16:42

Американист оценил возможность вмешательства ЕС в переговоры США и Украины

Американист Дудаков: ЕС не сможет повлиять на переговоры между США и Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европа не сможет вмешаться в предстоящие переговоры между США и Украиной, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, мирный план Киева создавался с учетом интересов Евросоюза.

Европа пытается повлиять на ход переговоров через мирный план Киева, который был написан во многом под диктовку европейцев: многое из него соотносится с теми двенадцатью пунктами, которые до этого публиковали лидеры ЕС. Очевидно, что изначальные предложения Украины абсолютно неприемлемы для нас, поэтому они уже были подкорректированы под актуальные реалии, —заявил Дудаков.

Американист отметил, что корректировки мирного плана Киева вносятся для демонстрации подчинения ЕС и Украины позиции Белого дома с целью оказания давления Штатами на Россию. По его словам, этот ход невозможен из-за уверенной позиции России на линии фронта.

Через корректировки плана украинцы и европейцы пытаются показать Трампу свое подчинение, чтобы просить его о давлении на Россию. Глава США понимает, что это гиблое дело. Рычагов давления на РФ у него почти нет. Ситуация на поле боя изо дня в день на стороне Москвы: очевидно, что если ЕС затянут переговорные процессы, то это приведет к окончательному коллапсу фронта для Украины и более невыгодным уступкам, — заключил Дудаков.

Ранее президент США Дональд Трамп охладил оптимизм Зеленского относительно его мирного плана по украинскому конфликту. Американский лидер заявил, что ни один из предложенных документов по урегулированию не будет иметь силы без его личного одобрения.

