28 декабря 2025 в 08:48

На Украине считают, что Зеленский пойдет даже на неозвученные уступки

«Страна.ua»: Зеленский может согласиться на неозвученные уступки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский ради урегулирования конфликта согласится пойти на куда большие уступки, о чем не было озвучено публично, сообщает украинское издание «Страна.ua». Журналисты обратили внимание, что американский лидер Дональд Трамп отверг озвученный Киевом план из 20 пунктов. Этим хозяин Белого дома разрушил всю информационную стратегию офиса Зеленского.

В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, о чем не говорит публично, — говорится в публикации.

Авторы материала напомнили, что в Киеве представляли план из 20 пунктов как согласованный с США документ. Украинские власти верили, что в нем оставалось доработать лишь несколько положений.

Ранее автор немецкого телеканала Welt Кристоф Вайнер заявил, что Трамп не одобрит предложенный Зеленским план. Он назвал украинскую инициативу «медианаступлением», призванным отвлечь внимание от провалов в зоне СВО. Вайнер отметил, что инициатива Зеленского не содержит конструктивных положений.

