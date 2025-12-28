Ким Чен Ын установил рекорд активности за девять лет Ким Чен Ын в 2025 году появился на публике наибольшее число раз за девять лет

Лидер КНДР Ким Чен Ын в 2025 году установил рекорд по числу публичных мероприятий, сообщает Yonhap. К 27 декабря он посетил 131 событие, что стало самым высоким показателем с 2016 года.

За весь 2024 год Ким Чен Ын посетил 127 публичных событий. В 2016 году его график был таким же насыщенным, как и в текущем году. Южнокорейские аналитики отмечают, что количество публичных мероприятий начало постепенно расти с 2020 года. Тогда, в условиях пандемии коронавируса, Ким Чен Ын появлялся на публике всего 55 раз.

Увеличилось и число дипломатических контактов северокорейского лидера. Он часто посещал строительные площадки предприятий, возводимых в рамках программы регионального развития «20×10». Эта программа предполагает строительство 20 заводов в течение 10 лет. При этом количество военных мероприятий в его графике снизилось — с 31 в прошлом году до 21 в текущем.

Ранее председатель КНДР направил новогодние поздравления президенту России Владимиру Путину. От имени правительства и народа своей страны политик передал теплые пожелания российскому руководству и всем гражданам. В поздравлении подчеркивается высокий уровень двусторонних отношений. Ким Чен Ын отметил, что в 2025 году корейско-российские связи значительно укрепились. По его словам, они превратились в самый искренний союз, где народы двух стран делят кровь, горе и радость в одном окопе.