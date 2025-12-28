Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:51

Ким Чен Ын установил рекорд активности за девять лет

Ким Чен Ын в 2025 году появился на публике наибольшее число раз за девять лет

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Ding Haitao/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер КНДР Ким Чен Ын в 2025 году установил рекорд по числу публичных мероприятий, сообщает Yonhap. К 27 декабря он посетил 131 событие, что стало самым высоким показателем с 2016 года.

За весь 2024 год Ким Чен Ын посетил 127 публичных событий. В 2016 году его график был таким же насыщенным, как и в текущем году. Южнокорейские аналитики отмечают, что количество публичных мероприятий начало постепенно расти с 2020 года. Тогда, в условиях пандемии коронавируса, Ким Чен Ын появлялся на публике всего 55 раз.

Увеличилось и число дипломатических контактов северокорейского лидера. Он часто посещал строительные площадки предприятий, возводимых в рамках программы регионального развития «20×10». Эта программа предполагает строительство 20 заводов в течение 10 лет. При этом количество военных мероприятий в его графике снизилось — с 31 в прошлом году до 21 в текущем.

Ранее председатель КНДР направил новогодние поздравления президенту России Владимиру Путину. От имени правительства и народа своей страны политик передал теплые пожелания российскому руководству и всем гражданам. В поздравлении подчеркивается высокий уровень двусторонних отношений. Ким Чен Ын отметил, что в 2025 году корейско-российские связи значительно укрепились. По его словам, они превратились в самый искренний союз, где народы двух стран делят кровь, горе и радость в одном окопе.

Ким Чен Ын
Северная Корея
КНДР
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Российская армия уничтожила «сердце» ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
«Важные работы»: Гросси рассказал о начале ремонта у ЗАЭС
Наступление ВС России на Харьков 28 декабря: бегство ВСУ, заруба в Купянске
Рулетики из бекона и чернослива: дымная альянс-закуска к виски
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.