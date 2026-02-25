Разведка Южной Кореи узнала о новом назначении дочери Ким Чен Ына

Главой ядерных сил Северной Кореи якобы назначена 13-летняя дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э, передает The Chosun Daily. По информации южнокорейской разведки, она уже получает доклады от генералов и отдает распоряжения по стратегическим вооружениям.

Дочь лидера Северной Кореи также заняла должность генерального директора ракетной системы, сообщили в источнике. Южнокорейская разведка полагает, что Ким Чен Ын таким образом стремится обеспечить полный контроль над военными.

Ранее на проходящем в Пхеньяне IX съезде Трудовой партии Кореи глава КНДР был вновь утвержден в должности генерального секретаря ТПК, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Делегаты высшего партийного форума единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.

До этого в столице КНДР завершилось строительство улицы Сэбель («Новая звезда»), названной в честь северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях в Курской области. Торжественная церемония открытия прошла в столичном районе Хвасон с участием лидера страны Ким Чен Ына.