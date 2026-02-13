КНДР пригрозила Южной Корее жесткими контрмерами из-за БПЛА

Северная Корея потребовала от властей Южной Кореи прекратить провокационные посягательства на свой суверенитет и пообещала принять жесткие контрмеры в случае повторения инцидентов с беспилотниками, заявила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чен. Сестра лидера КНДР предупредила, что ответ Пхеньяна на новые провокации будет неотвратимым и жестким, передает агентство ЦТАК.

Власти РК должны принять меры по предотвращению провокационного посягательства на суверенитет КНДР. <...> Предупреждаю, что в случае повторения провокации, нарушающей священный и неприкосновенный суверенитет КНДР, она, безусловно, не останется без жестоких контрмер, — заявила она.

Высказывание Ким Е Чен связано с инцидентом, произошедшим 10 февраля, когда вылетевший с территории Южной Кореи беспилотник нарушил воздушные границы КНДР. В Пхеньяне отметили, что не имеет значения, беспилотник был запущен организацией или частным лицом.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы КНДР необоснованно отсутствуют в списке сильнейших армий планеты. По его словам, северокорейская армия располагает внушительным военным потенциалом, включая ядерное оружие.