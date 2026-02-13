Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 09:17

КНДР пригрозила Южной Корее жесткими контрмерами из-за БПЛА

Пхеньян потребовал от Сеула прекратить посягательства на суверенитет

Ким Е Чен Ким Е Чен Фото: Patrick Semansky/Pool/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Северная Корея потребовала от властей Южной Кореи прекратить провокационные посягательства на свой суверенитет и пообещала принять жесткие контрмеры в случае повторения инцидентов с беспилотниками, заявила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чен. Сестра лидера КНДР предупредила, что ответ Пхеньяна на новые провокации будет неотвратимым и жестким, передает агентство ЦТАК.

Власти РК должны принять меры по предотвращению провокационного посягательства на суверенитет КНДР. <...> Предупреждаю, что в случае повторения провокации, нарушающей священный и неприкосновенный суверенитет КНДР, она, безусловно, не останется без жестоких контрмер, — заявила она.

Высказывание Ким Е Чен связано с инцидентом, произошедшим 10 февраля, когда вылетевший с территории Южной Кореи беспилотник нарушил воздушные границы КНДР. В Пхеньяне отметили, что не имеет значения, беспилотник был запущен организацией или частным лицом.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы КНДР необоснованно отсутствуют в списке сильнейших армий планеты. По его словам, северокорейская армия располагает внушительным военным потенциалом, включая ядерное оружие.

Северная Корея
КНДР
Южная Корея
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году
Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам
Книжный сервис выяснил, какая пара покорила российских читателей
Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 13 февраля: вынос сотни солдат, бои в Купянске
Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме
Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область
Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России
Удары по Украине сегодня, 13 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине
Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве
В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам
Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада
Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты
Суд в Кузбассе отправил под стражу экс-сотрудника СК
Экипаж ДПС прорвал пробку и довез мать с задыхающимся сыном до больницы
Россиян предупредили, какие инфекции передаются через поцелуй
Горькое стало могилой для элиты ВСУ после сброса ФАБов
Почти 1 млн домов остались без электричества во Франции
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.