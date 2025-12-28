Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:54

Стармер не нашел времени на Зеленского перед его встречей с Трампом

Telegraph: Стармер пропустил совещание с Зеленским перед его встречей с Трампом

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне его визита к главе США Дональду Трампу, сообщает The Daily Telegraph. Причиной стала нехватка времени у главы правительства.

Издание уточняет, что участие Стармера изначально не планировалось. Великобританию на звонке представлял советник премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, который регулярно участвует в подобных дипломатических консультациях. В совещании также принимали участие советники по нацбезопасности других европейских лидеров.

До этого Зеленский находился с визитом в Канаде, где в субботу провел переговоры с премьер-министром страны Марком Карни. В ходе встречи обсуждались вопросы противоракетной обороны, а также надежды на положительный исход диалога с администрацией президента Трампа.

Кроме того американский глава подверг сомнению самостоятельную ценность мирной инициативы главы Украины. Трамп подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева не имеют серьезного значения. Данный комментарий был сделан в связи с недавно опубликованным украинским планом по разрешению кризиса, при этом Трамп акцентировал решающую роль Вашингтона в любых переговорах.

