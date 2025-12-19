Новый год-2026
19 декабря 2025 в 11:31

Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам

Дмитриев: Фон дер Ляйен, Мерц и Стармер растратили свой политический капитал

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА Новости
Лидеры Евросоюза и Великобритании потерпели сокрушительное политическое поражение, не сумев добиться конфискации замороженных российских активов, заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер утрачивают свое влияние.

Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, — и потерпели неудачу, — написал Дмитриев.

Поводом для резкой критики стали итоги ночного саммита в Брюсселе, где вместо прямой экспроприации российских средств было принято решение выдать Киеву кредит на €90 млрд (8 трлн рублей) под гарантии бюджета ЕС.

На фоне разногласий в ЕС было объявлено, что Чехия, Венгрия и Словакия освобождены от прямых финансовых обязательств по новому кредиту. Однако Брюссель уже пригрозил этим странам, что им придется «заплатить политически» за свою позицию.

