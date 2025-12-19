Новый год-2026
Три страны ЕС отказались участвовать в финансировании Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Саммит Евросоюза в Брюсселе утвердил выделение Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд (8 трлн рублей) на период 2026–2027 годов, однако Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансовой программе, говорится в итоговом заявлении саммита. Чтобы обойти блокировку и избежать провала саммита, была разработана схема, при которой заимствования на рынках гарантируются общим бюджетом ЕС.

Мобилизация финансовых ресурсов для бюджета Евросоюза в качестве гарантии кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии, — говорится в заявлении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо пошли еще дальше, отказавшись даже подписывать итоговое заявление саммита по Украине. Орбан мотивировал это тем, что дальнейшее финансирование Киева лишь затягивает конфликт, а в Словакии выразили опасения по поводу коррупционных рисков и нецелевого использования средств. Чехия, хотя и поддержала декларацию, юридически закрепила свой отказ от прямых взносов в этот кредитный пакет. В итоге документ был твердо поддержан лишь 25 государствами из 27.

Председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнули, что Украина получит средства вовремя, однако высокопоставленные чиновники в Брюсселе уже предупредили «отказников», что им придется «заплатить за это политически» из-за подрыва единства блока.

По итогам саммита также было принято решение о продлении действующего пакета ограничительных мер в отношении России. Глава Евросовета Антониу Кошта объявил, что данное решение, согласно стандартной процедуре, продлевает режим санкций на полгода.

Три страны ЕС отказались участвовать в финансировании Украины
