Разгрузка после Нового года на курице: быстро и эффективно

Куриная монодиета — простой и эффективный способ разгрузки организма после праздничного переедания.

Для диеты используем только куриную грудку без кожи, отваренную или приготовленную на пару. Рекомендуется 500–600 г куриного филе в день, разделенного на 4–5 приемов пищи. Можно добавлять щепотку соли, немного лимонного сока или зелени для вкуса. Пить много воды — минимум 1,5–2 литра в день, чтобы поддерживать метаболизм. Продолжительность диеты — 3–5 дней, не более, чтобы организм получал достаточное количество белка и не испытывал стресса.

Куриная монодиета позволяет снизить отеки, ускоряет обмен веществ и помогает мягко вернуться к здоровому рациону после праздников.

