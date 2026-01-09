Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 18:44

Разгрузка после Нового года на курице: быстро и эффективно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Куриная монодиета — простой и эффективный способ разгрузки организма после праздничного переедания.

Для диеты используем только куриную грудку без кожи, отваренную или приготовленную на пару. Рекомендуется 500–600 г куриного филе в день, разделенного на 4–5 приемов пищи. Можно добавлять щепотку соли, немного лимонного сока или зелени для вкуса. Пить много воды — минимум 1,5–2 литра в день, чтобы поддерживать метаболизм. Продолжительность диеты — 3–5 дней, не более, чтобы организм получал достаточное количество белка и не испытывал стресса.

Куриная монодиета позволяет снизить отеки, ускоряет обмен веществ и помогает мягко вернуться к здоровому рациону после праздников.

Ранее мы поделились рецептом теплых яблок с грецкими орехами.

похудение
диеты
питание
курица
Александра Вкусова
А. Вкусова
