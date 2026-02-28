Самый вкусный ужин: картошка с грибами, от которой все будут в восторге

Чтобы приготовить эту картошку правильно, придется использовать две сковороды, но поверьте, результат стоит мытой посуды.

Начнем с грибов. Лучше всего, конечно, белые, подберезовики или лисички. Гордость охотника — лесные грибы, но если их нет, сгодятся и вешенки с шампиньонами, просто вкус будет менее насыщенным. Грибы не нужно мыть под проточной водой — они как губка, впитают влагу и начнут вариться. Нужно очистить их мягкой щеточкой или слегка протереть влажной тканью. Нарезать крупными кусками, ведь при жарке они уменьшатся вдвое. Растопить на большой сковороде кусочек сливочного масла и добавить ложку растительного, чтобы сливочное не горело. Выложить грибы одним слоем и оставить в покое. Сначала они выделят сок, а когда жидкость полностью выпарится, начнут жариться и румяниться. Вот тут-то можно посолить, добавить щепотку тимьяна и мелко рубленый зубчик чеснока. Как только грибы покроются золотистой корочкой, переложить их в миску и накрыть фольгой.

Теперь приходит черед картошки. Очищенный и нарезанный брусочками картофель (граммов 700) обжарить на той же сковороде. Добавить еще масла и жарить картофель до полуготовности на сильном огне, добиваясь румяной корочки. Отдельно от картошки и грибов приготовить лук. Тонко нашинкованную крупную луковицу потомить во второй маленькой сковородке до мягкости и золотистого цвета. Когда картофель почти готов, возвратить в сковороду грибы и добавить жареный лук.

Важный нюанс: делать это именно в самом конце, чтобы грибы не успели снова отдать влагу и не размягчить картофельную корочку. Аккуратно перемешать, прогреть все вместе пару минут, выключить огонь и под крышкой дать настояться 5 минут. Последний штрих — щедрая горсть свежей, мелко рубленой зелени укропа и петрушки прямо перед подачей.

Совет: никогда не смешивайте грибы с сырым луком, если не хотите получить тушеное, а не жареное блюдо: лук, закладываемый вместе с сырыми грибами, пустит сок и испортит всю магию румяной корочки.

