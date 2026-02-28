Секрет хрустящей картошки в духовке: попробуйте этот рецепт

Бытует мнение, что настоящая жареная картошка — это непременно сковорода и много масла. Позволим себе не согласиться: духовка, если знать к ней подход, творит с этим корнеплодом настоящие чудеса, превращая его в гарнир, достойный ресторанной карты. Наш фирменный рецепт идеально подходит для тех случаев, когда возиться у плиты, стоя над сковородой, совсем нет желания, а хочется получить эффектное блюдо с минимальным участием. Весь секрет здесь в технике бланширования и ароматизации масла.

Для начала возьмите 0,5 кг картофеля, желательно некрупного, чтобы его можно было разрезать всего на 2–4 части. Отлично подойдут сорта с желтоватой мякотью — они более маслянистые. Картошку тщательно моем щеткой, обсушиваем и нарезаем дольками, стараясь, чтобы они были примерно одинакового размера. Дальше идет самый важный этап: доводим до кипения большую кастрюлю подсоленной воды, бросаем туда дольки и варим их ровно пять минут после закипания. Не больше! Затем откидываем на дуршлаг и даем воде полностью стечь, а картофелю — слегка обсохнуть прямо в дуршлаге, чтобы он немного «заветрился».

Пока картофель остывает, готовим ароматное масло. В небольшой сотейник наливаем 4 столовые ложки оливкового масла, бросаем туда 3–4 раздавленных плоскостью ножа зубчика чеснока и 2–3 веточки свежего розмарина. Если розмарина нет, можно взять тимьян, но именно розмарин дает тот самый смолистый, хвойный акцент, который преображает вкус. Прогреваем масло на минимальном огне буквально 2 минуты, чтобы чеснок и травы отдали свой аромат, но ни в коем случае не жарим их до черноты. Этим душистым маслом заливаем обсушенные картофельные дольки в глубокой миске, добавляем щедрую щепоть соли, перца и аккуратно, но уверенно перемешиваем руками.

Теперь выкладываем картошку на противень, застеленный пергаментом, обязательно в один срез, так, чтобы дольки лежали кожурой вниз или на бочок, но не громоздились друг на друге. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30–35 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Снаружи дольки покрываются аппетитной, промасленной, хрустящей корочкой, а внутри оказываются нежнейшее пюре. Перед подачей сбрызните картошку свежим соком лимона — это сделает вкус объемным и ярким.

Совет: чтобы корочка гарантированно получилась хрустящей, дайте картошке полностью остыть после бланшировки и обязательно просушите ее бумажным полотенцем, даже если она кажется вам сухой после дуршлага.

