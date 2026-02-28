Зимняя Олимпиада — 2026
Никакой муки в деруны сыпать не надо! Классический рецепт с картофелем, луком и яйцом — кидаю на горячую сковородку и получаю тот самый вкус

Фото: D-NEWS.ru
Эти деруны — настоящее возвращение в детство, когда на кухне шкворчала чугунная сковорода, а по дому разливался аромат жареной картошки. Без лишних добавок, без муки и разрыхлителей — только простые продукты и правильный жар.

В результате получаются идеальные деруны: тонкие, ажурные, с пузырчатыми хрустящими краями и нежной, сочной серединкой. Снаружи — золотистая корочка, внутри — мягкая картофельная сердцевина, которая буквально тает во рту. Тот самый вкус, за которым хочется повторять снова и снова.

Ингредиенты: 4–5 средних картофелин, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель и лук очищают и натирают на самой мелкой терке прямо в миску, сок сразу не сливают. Добавляют яйцо, соль и перец, тщательно перемешивают. Массе дают постоять 2–3 минуты, затем аккуратно убирают лишнюю жидкость ложкой, но не отжимают насухо. Сковороду с толстым дном хорошо разогревают, щедро наливают масло. Когда масло становится очень горячим, выкладывают массу ложкой, формируя тонкие деруны. Жарят на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и хрустящей корочки. Готовые деруны перекладывают на салфетку и сразу подают — горячими, со сметаной и свежей зеленью.

Проверено редакцией
