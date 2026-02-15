Натерла, посолила и сразу жарить. Картофельные деруны — получаются золотистые, нежные, с хрустящей корочкой

Эти картофельные деруны — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится из минимума ингредиентов, а получается настоящим хитом на вашем столе. Их необычность в том, что никакой муки и лишних добавок — только картошка, яйцо и соль. Натертая на мелкой терке картофельная масса сразу отправляется на раскаленную сковороду, где превращается в золотистые кружевные деруны с хрустящей корочкой и нежной, сочной серединкой. Получается обалденная вкуснятина: румяные аппетитные оладьи с легким сладковатым вкусом карамелизированного лука, которые тают во рту и исчезают с тарелки быстрее, чем вы успеваете пожарить новую порцию.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средние картофелины, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель и лук очистите и натрите на самой мелкой терке прямо в миску. Не сливайте сок — он придаст дерунам сочность. Добавьте яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с толстым дном, щедро налейте масло. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя тонкие деруны. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и хрустящей корочки. Готовые деруны выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.