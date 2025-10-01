Драники со шкварками по-белорусски: картофельные биточки, жаренные на сале. Крупная терка сохраняет сочность картофеля, а золотистая корочка создает идеальный контраст с нежной серединкой. Простота исполнения и насыщенный вкус — что может быть лучше для сытного завтрака или ужина!

Ингредиенты

Картофель — 4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3 ст. л.

Сало соленое с прослойками — для жарки по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Очищенный картофель и лук натрите на крупной терке, добавьте яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте. Всыпьте муку и аккуратно соедините все ингредиенты до однородной консистенции. Сало порежьте и вытопите на сковороде до шкварок. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу на хорошо разогретую сковороду и обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте со сметаной и шкварками. Приятного аппетита!

