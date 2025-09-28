Запечённый картофель с авокадным соусом: так вкусно — никакого мяса не надо! Хрустящий снаружи и нежный внутри картофель в тандеме с кремовым соусом из авокадо — это гармония простоты и изысканности. Блюдо, которое доказывает, что кухня без мяса может быть невероятно насыщенной и ароматной.
Ингредиенты
- Картофель молодой — 900 г
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Соль морская — по вкусу
- Розмарин свежий — 1 веточка
Для соуса
- Авокадо — 2 шт.
- Сок лимонный — 4 ст. л.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — 1/2 ч. л.
- Вода — 2-3 ст. л. (для консистенции)
Приготовление
- Картофель отварите в подсоленной воде до полуготовности (15 минут). Слейте воду, дайте немного остыть. Разогрейте духовку до 200°C. Каждый клубень слегка приплюсните ладонью, выложите на противень с пергаментом.
- Сбрызните маслом, посыпьте солью и розмарином. Запекайте 25–30 минут до хрустящей корочки. Для соуса измельчите все ингредиенты в блендере до кремообразной текстуры. Подавайте картофель горячим, поливая соусом непосредственно перед едой.
Совет: для пикантности добавьте в соус щепотку кайенского перца.
