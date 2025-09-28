Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 14:00

Запечённый картофель с авокадным соусом: так вкусно — никакого мяса не надо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запечённый картофель с авокадным соусом: так вкусно — никакого мяса не надо! Хрустящий снаружи и нежный внутри картофель в тандеме с кремовым соусом из авокадо — это гармония простоты и изысканности. Блюдо, которое доказывает, что кухня без мяса может быть невероятно насыщенной и ароматной.

Ингредиенты

  • Картофель молодой — 900 г
  • Масло оливковое — 3 ст. л.
  • Соль морская — по вкусу
  • Розмарин свежий — 1 веточка

Для соуса

  • Авокадо — 2 шт.
  • Сок лимонный — 4 ст. л.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Вода — 2-3 ст. л. (для консистенции)

Приготовление

  • Картофель отварите в подсоленной воде до полуготовности (15 минут). Слейте воду, дайте немного остыть. Разогрейте духовку до 200°C. Каждый клубень слегка приплюсните ладонью, выложите на противень с пергаментом.
  • Сбрызните маслом, посыпьте солью и розмарином. Запекайте 25–30 минут до хрустящей корочки. Для соуса измельчите все ингредиенты в блендере до кремообразной текстуры. Подавайте картофель горячим, поливая соусом непосредственно перед едой.

Совет: для пикантности добавьте в соус щепотку кайенского перца.

Ранее мы готовили картофель «Буланжер» по-французски. Невероятная вкуснятина в сливках.

картошка
картофель
простой рецепт
овощи
авокадо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
