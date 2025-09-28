Запечённый картофель с авокадным соусом: так вкусно — никакого мяса не надо! Хрустящий снаружи и нежный внутри картофель в тандеме с кремовым соусом из авокадо — это гармония простоты и изысканности. Блюдо, которое доказывает, что кухня без мяса может быть невероятно насыщенной и ароматной.

Ингредиенты

Картофель молодой — 900 г

Масло оливковое — 3 ст. л.

Соль морская — по вкусу

Розмарин свежий — 1 веточка

Для соуса

Авокадо — 2 шт.

Сок лимонный — 4 ст. л.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Чеснок — 2 зубчика

Соль — 1/2 ч. л.

Вода — 2-3 ст. л. (для консистенции)

Приготовление

Картофель отварите в подсоленной воде до полуготовности (15 минут). Слейте воду, дайте немного остыть. Разогрейте духовку до 200°C. Каждый клубень слегка приплюсните ладонью, выложите на противень с пергаментом.

Сбрызните маслом, посыпьте солью и розмарином. Запекайте 25–30 минут до хрустящей корочки. Для соуса измельчите все ингредиенты в блендере до кремообразной текстуры. Подавайте картофель горячим, поливая соусом непосредственно перед едой.

Совет: для пикантности добавьте в соус щепотку кайенского перца.

