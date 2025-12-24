ФСИН опровергла слухи о проблемах с посылками в колонии Блиновской ФСИН объяснила очереди посылок в колонии Блиновской предновогодним ажиотажем

Управление ФСИН по Владимирской области объяснило задержку посылок в женской исправительной колонии №1, где находится Елена Блиновская, предновогодним ажиотажем, сообщает ТАСС. Ранее очереди из желающих передать посылки связали с усилением режима из-за блогера.

Также в органах официально опровергли сообщения из соцсетей о том, что Блиновская якобы получила особый статус. Ранее в СМИ появилась информация о ее переводе в некий «привилегированный» отряд с улучшенными бытовыми условиями. В УФСИН подчеркнули, что осужденная содержится на общих основаниях в соответствии с законом и никаких льгот или специальных условий для нее не предусмотрено.

В настоящее время колония в поселке Головино работает в штатном режиме. Несмотря на жалобы в СМИ на четырехчасовое ожидание, процедура проверки посылок остается стандартной, а администрация старается справляться с праздничным потоком передач.

Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что блогер, осужденная на 4,5 года колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, не имеет привилегий в ИК-1. По ее словам, «королева марафонов» надлежащим образом отбывает назначенное судом наказание.