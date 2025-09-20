«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 14:00

Картофель «Буланжер» по-французски: невероятная вкуснятина в сливках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель «Буланжер» по-французски: невероятная вкуснятина в сливках. Этот картофель — настоящее воплощение французской домашней кухни: нежный, ароматный и удивительно простой в приготовлении. Тонкие ломтики картофеля, пропитанные молоком и маслом, запекаются до золотистой корочки. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо!

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Масло сливочное — 60 г
  • Сливки — 200 мл
  • Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию)
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Сыр твердый — для подачи (по желанию)
  • Зелень — для украшения

Приготовление

  1. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками (~2 мм). Лук нарежьте кольцами. Смажьте форму для запекания маслом. Выкладывайте слоями: картофель, лук, соль, перец, чеснок (если используете). Повторите слои.
  2. Залейте горячими сливками так, чтобы они почти покрывали верхний слой. Сверху полейте растопленным маслом. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 200°C. Снимите фольгу, убавьте температуру до 180°C и запекайте еще 40 минут до румяной корочки. Подавайте с зеленью и тертым сыром.

Ранее мы готовили хрустящую картошку в духовке. Готовим без тонны масла!

картофель
картошка
сливки
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
