Картофель «Буланжер» по-французски: невероятная вкуснятина в сливках. Этот картофель — настоящее воплощение французской домашней кухни: нежный, ароматный и удивительно простой в приготовлении. Тонкие ломтики картофеля, пропитанные молоком и маслом, запекаются до золотистой корочки. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо!
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Лук репчатый — 2 шт.
- Масло сливочное — 60 г
- Сливки — 200 мл
- Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию)
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
- Сыр твердый — для подачи (по желанию)
- Зелень — для украшения
Приготовление
- Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками (~2 мм). Лук нарежьте кольцами. Смажьте форму для запекания маслом. Выкладывайте слоями: картофель, лук, соль, перец, чеснок (если используете). Повторите слои.
- Залейте горячими сливками так, чтобы они почти покрывали верхний слой. Сверху полейте растопленным маслом. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 200°C. Снимите фольгу, убавьте температуру до 180°C и запекайте еще 40 минут до румяной корочки. Подавайте с зеленью и тертым сыром.
