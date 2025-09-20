Картофель «Буланжер» по-французски: невероятная вкуснятина в сливках. Этот картофель — настоящее воплощение французской домашней кухни: нежный, ароматный и удивительно простой в приготовлении. Тонкие ломтики картофеля, пропитанные молоком и маслом, запекаются до золотистой корочки. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо!

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Лук репчатый — 2 шт.

Масло сливочное — 60 г

Сливки — 200 мл

Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию)

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Сыр твердый — для подачи (по желанию)

Зелень — для украшения

Приготовление

Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками (~2 мм). Лук нарежьте кольцами. Смажьте форму для запекания маслом. Выкладывайте слоями: картофель, лук, соль, перец, чеснок (если используете). Повторите слои. Залейте горячими сливками так, чтобы они почти покрывали верхний слой. Сверху полейте растопленным маслом. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 200°C. Снимите фольгу, убавьте температуру до 180°C и запекайте еще 40 минут до румяной корочки. Подавайте с зеленью и тертым сыром.

