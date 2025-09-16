Хрустящая картошка в духовке — готовим без тонны масла! А от соуса с огурцами все будут в восторге

Хрустящая картошка в духовке — готовим без тонны масла! А от соуса с огурцами все будут в восторге

Запечённый картофель с хрустящей корочкой и ароматным соусом с маринованными огурцами и оливками — эффектное и простое блюдо. Золотистая корочка, нежная сердцевина и пикантный соус превращают обычный картофель в гастрономический хит.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Масло растительное — 3 ст. л.

Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Паприка — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Йогурт натуральный — 150 г

Маринованные огурцы — 50 г

Оливки без косточек — 50 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Свежий укроп — 2–3 веточки

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

Картофель тщательно вымойте, нарежьте дольками, присыпьте крахмалом, приправьте солью, перцем, паприкой и полейте растительным маслом, хорошо перемешайте. Выложите на противень в один слой, запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки, перевернув на полпути. Для соуса измельчите чеснок, нарежьте мелкими кубиками маринованные огурцы и оливки, смешайте с йогуртом, лимонным соком, оливковым маслом и мелко нарубленным укропом. Готовый картофель подавайте горячим, полив соусом сверху и при желании украсив дополнительной зеленью.

Ранее мы готовили идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все.