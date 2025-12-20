Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 17:30

Запутались, что готовить для года Огненной Лошади? Простой сырный салат «Галоп вкуса» — без мороки и очень вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Галоп вкуса» — потрясающий пример того, как несколько простых ингредиентов могут создать настоящий шедевр. Плотные кубики сыра, нежные яйца, мякоть помидоров без сока и яркие оливки образуют идеальную основу. Фишка салата — румяные домашние сухарики, которые добавляются в самый последний момент, сохраняя свой фирменный хруст. Быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты: сыр твёрдый — 200 г, яйца варёные — 5 шт., помидоры сливки — 4 шт., оливки без косточек — 50 г, майонез, соль, хлеб для сухариков — 4 ломтя, соль, перец, чеснок и масло.

Приготовление: хлеб нарежьте кубиками и подсушите на сухой сковороде до золотистости с солью, перцем, чесноком и любым маслом. Сыр, яйца, помидоры (без сока) и оливки нарежьте одинаковыми кубиками. Смешайте, посолите, заправьте майонезом. Подавайте, щедро посыпав сухариками.

Ранее мы готовили салат для новогодней ночи «Комплимент». Элитарный рецепт с креветками.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеален в Новый год: постный салат с авокадо и печеной свеклой
Семья и жизнь
Идеален в Новый год: постный салат с авокадо и печеной свеклой
Картофельный салат делаю по-немецки. Вместо колбасы — копченая курица и чернослив. Получается ярче и ароматнее
Общество
Картофельный салат делаю по-немецки. Вместо колбасы — копченая курица и чернослив. Получается ярче и ароматнее
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Семья и жизнь
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Ужин в стиле мафиозного дона — готовлю пасту по-сицилийски с ветчиной и оливками: до безобразия просто и вкусно
Общество
Ужин в стиле мафиозного дона — готовлю пасту по-сицилийски с ветчиной и оливками: до безобразия просто и вкусно
Минтай с овощами на сковороде по-скандинавски: получается очень нежным и без запаха
Общество
Минтай с овощами на сковороде по-скандинавски: получается очень нежным и без запаха
салаты
оливки
помидоры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы готовы»: стало известно, где может пройти саммит Россия — Африка
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.