Запутались, что готовить для года Огненной Лошади? Простой сырный салат «Галоп вкуса» — без мороки и очень вкусно

Запутались, что готовить для года Огненной Лошади? Простой сырный салат «Галоп вкуса» — без мороки и очень вкусно

«Галоп вкуса» — потрясающий пример того, как несколько простых ингредиентов могут создать настоящий шедевр. Плотные кубики сыра, нежные яйца, мякоть помидоров без сока и яркие оливки образуют идеальную основу. Фишка салата — румяные домашние сухарики, которые добавляются в самый последний момент, сохраняя свой фирменный хруст. Быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты: сыр твёрдый — 200 г, яйца варёные — 5 шт., помидоры сливки — 4 шт., оливки без косточек — 50 г, майонез, соль, хлеб для сухариков — 4 ломтя, соль, перец, чеснок и масло.

Приготовление: хлеб нарежьте кубиками и подсушите на сухой сковороде до золотистости с солью, перцем, чесноком и любым маслом. Сыр, яйца, помидоры (без сока) и оливки нарежьте одинаковыми кубиками. Смешайте, посолите, заправьте майонезом. Подавайте, щедро посыпав сухариками.

Ранее мы готовили салат для новогодней ночи «Комплимент». Элитарный рецепт с креветками.