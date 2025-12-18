Без пяти двенадцать в новогоднюю ночь ставлю на стол салат «Комплимент»: элитарный рецепт с креветками

Такое блюдо одинаково уместно смотрится и на праздничном столе, и на уютном семейном ужине. Именно таким для меня стал салат «Комплимент» — лёгкий, нарядный и при этом сытный, без ощущения тяжести после еды. Готовится просто, а выглядит и ощущается как ресторанное блюдо.

Что нужно (на 3–4 порции): креветки замороженные (неочищенные) — 500 г, ананас консервированный (кольцами) — 150 г (4–5 колец), яйца куриные — 3 шт., твёрдый сыр — 100 г, сок лимона — 1 ст. л., майонез — для пропитки, салатные листья (айсберг или романо) — небольшой пучок. Для варки креветок: соль, перец горошком, лавровый лист, укроп.

Как приготовить: сварите креветки 2–3 минуты со специями и солью. Откиньте на дуршлаг, слегка остудите и очистите от панциря, при желании сбрызните лимонным соком. Ананас нарежьте небольшими кубиками, яйца отварите вкрутую и также нарежьте кубиком. Листья салата промойте и тщательно обсушите. На дно салатника или порционных тарелок выложите салатные листья. Первым слоем распределите ананасы и слегка смажьте майонезом. Вторым слоем выложите яйца, снова немного майонеза. Сыр натрите на мелкой тёрке, выложите следующим слоем и аккуратно смажьте. Сверху красиво разложите креветки и при желании украсьте свежим укропом.

