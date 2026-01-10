Не жарю, а томлю: мидии в сливочном соусе с тимьяном. Нежнейшее блюдо для романтического ужина

Здесь нет места случайным ингредиентам. Сливки смягчают и создают бархатную текстуру. Чеснок и тимьян добавляют глубину, а свежие помидоры — легкую свежесть. Все работает на то, чтобы подчеркнуть сладковатый вкус самих мидий.

Замороженные варено-мороженые мидии (400 г) размораживаю согласно инструкции и тщательно промываю. Лук мелко режу, чеснок измельчаю. С помидоров (2 шт.) снимаю кожицу, удаляю семена и сочную мякоть, оставшиеся плотные стенки нарезаю мелким кубиком. В глубокой сковороде разогреваю оливковое масло. На среднем огне обжариваю лук и чеснок 2–3 минуты до мягкости. Добавляю веточку тимьяна и выкладываю промытые мидии. Обжариваю вместе 2 минуты. Добавляю соль и свежемолотый перец. Вливаю 200 мл жирных сливок, добавляю нарезанные помидоры. Аккуратно перемешиваю. Убавляю огонь до минимального и томлю под крышкой ровно 10 минут, чтобы мидии прогрелись и пропитались соусом. Перед подачей удаляю веточку тимьяна, посыпаю рубленой свежей петрушкой. Подаю сразу с ломтиками белого хлеба или багета.

