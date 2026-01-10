Секрет идеального соуса к мясу-гриль: взбиваю свежий ананас с перцем чили и сладким соусом. Объедение!

Сочетание сладкого и острого — одна из самых выигрышных пар в кулинарии. Сахар из ананаса смягчает жар перца, а кислинка рисового уксуса добавляет баланса. Паприка дает дымную глубину, а оливковое масло — шелковистую текстуру. Гармония в каждом компоненте.

Свежий или консервированный ананас (300 г, без сиропа) нарезаю кубиками и измельчаю в блендере в однородное пюре. Красный перец чили (3–6 шт., по желанию) разрезаю вдоль, удаляю семена и белые перегородки (именно они дают сильную жгучесть). Мякоть чили мелко режу. В миске соединяю ананасовое пюре, нарезанный чили, оливковое масло (150 г), рисовый уксус (30 г) и сладкий соус чили (100 г). Тщательно взбиваю венчиком до получения однородной эмульсии. Добавляю молотую паприку (15 г) для цвета и легкого дымного аромата, перемешиваю. Пробую и регулирую остроту и соль (соус чили уже соленый). Для более гладкой текстуры можно процедить через сито. Переливаю в стеклянную банку или соусник и убираю в холодильник минимум на 30 минут, чтобы вкусы соединились. Подаю охлажденным.

