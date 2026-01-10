Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:00

Этот салат съедается первым: теплый с курицей, ананасами и сырной корочкой. Любимец всей семьи от мала до велика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В мире салатов есть особая категория блюд — тёплые, уютные и невероятно ароматные. Именно к ним относится этот волшебный салат, который успевает дойти до стола ещё горячим, под хрустящей сырной корочкой. Сочетание сочной курицы со сладковатыми ломтиками ананаса — это классика, которая никогда не подводит. А когда это всё покрывается слоем расплавленного сыра, запекаясь в духовке, то блюдо превращается в настоящий магнит для всей семьи, от самых маленьких до взрослых. Его съедают первым, без остатка.

Для салата возьмите: 500 граммов куриного филе, 300 граммов консервированных ананасов (кусочками или кольцами), 200 граммов твёрдого сыра, 150 граммов майонеза, 1 зубчик чеснока, соль, чёрный перец, немного растительного масла. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на разогретом масле до готовности и лёгкой румяности. Ананасы, если они кольцами, нарежьте кусочками. Готовую курицу переложите в огнеупорную форму, смешайте с ананасами. Добавьте к майонезу пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, заправьте смесь в форме. Верхний слой густо покройте сыром, натёртым на крупной тёрке. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте салат сразу, пока он тёплый.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Днестр» с пекинской капустой и пикантной заправкой: приготовите за 8 минут
Общество
Салат «Днестр» с пекинской капустой и пикантной заправкой: приготовите за 8 минут
Один салат, и все сыты: «Харчо» с говядиной, рисом и грецкими орехами. Горячий, пряный и абсолютный хит
Общество
Один салат, и все сыты: «Харчо» с говядиной, рисом и грецкими орехами. Горячий, пряный и абсолютный хит
Аппетитные зразы «Охотничьи» с грибами, луком и сметанной подливкой. Ароматно и вкусно
Общество
Аппетитные зразы «Охотничьи» с грибами, луком и сметанной подливкой. Ароматно и вкусно
У нас так гречку не готовят, а зря — получается вкуснее плова: простой рецепт уютного ужина
Общество
У нас так гречку не готовят, а зря — получается вкуснее плова: простой рецепт уютного ужина
Воздушные профитроли с паштетом и клюквенным джемом. Изящная французская классика за пару минут
Общество
Воздушные профитроли с паштетом и клюквенным джемом. Изящная французская классика за пару минут
салаты
кулинария
ужины
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт топ-3 самых дорогих квартир в России
Стало известно место съемок четвертого сезона «Белого лотоса»
Ургант прервал молчание шутками над Дибровым и Долиной
Стала известна реакция лидеров ЕС на угрозы Трампа в адрес Гренландии
Франции предрекли бюджетное и межпоколенческое удушье
В Совете Европы призвали привлечь Россию к ответственности за «Орешник»
Сотрудник магазина получил удар ножом за отсутствие на рабочем месте
Раскрыт новый маркер риска инфаркта и инсульта
Священник объяснил значение снов, когда покойные зовут «к себе»
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Украденный у Николаса Кайджа комикс с Суперменом ушел с молотка
На Западе потребовали от Трампа принять предложение Путина
Маршрут Золотое кольцо России расширится новыми городами
«Был передоз»: Лолита вышла на связь с подписчиками после Нового года
Глава Росстандарта анонсировал появление ГОСТов для роботов-доставщиков
Скончался восхитивший Лайму Вайкуле участник шоу «Голос. 60+»
Журналист обвинил Европу в лицемерии в вопросе Гренландии
Раскрыты последствия российских ударов возмездия по портам Одессы
Сын Бекхэмов перестал общаться с родителями после видео с жареной курицей
Новый глава офиса Зеленского раскритиковал работу военкоматов
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.