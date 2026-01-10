Этот салат съедается первым: теплый с курицей, ананасами и сырной корочкой. Любимец всей семьи от мала до велика

В мире салатов есть особая категория блюд — тёплые, уютные и невероятно ароматные. Именно к ним относится этот волшебный салат, который успевает дойти до стола ещё горячим, под хрустящей сырной корочкой. Сочетание сочной курицы со сладковатыми ломтиками ананаса — это классика, которая никогда не подводит. А когда это всё покрывается слоем расплавленного сыра, запекаясь в духовке, то блюдо превращается в настоящий магнит для всей семьи, от самых маленьких до взрослых. Его съедают первым, без остатка.

Для салата возьмите: 500 граммов куриного филе, 300 граммов консервированных ананасов (кусочками или кольцами), 200 граммов твёрдого сыра, 150 граммов майонеза, 1 зубчик чеснока, соль, чёрный перец, немного растительного масла. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на разогретом масле до готовности и лёгкой румяности. Ананасы, если они кольцами, нарежьте кусочками. Готовую курицу переложите в огнеупорную форму, смешайте с ананасами. Добавьте к майонезу пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, заправьте смесь в форме. Верхний слой густо покройте сыром, натёртым на крупной тёрке. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте салат сразу, пока он тёплый.

