Из одной кондитерской посыпки и курицы сделала шедевр: биточки с грибным соусом

Из одной кондитерской посыпки и курицы сделала шедевр: биточки с грибным соусом

Готовим куриные биточки в миндальных лепестках с грибным соусом. Эти биточки — пример элегантного и сытного блюда, где простота ингредиентов оборачивается изысканным вкусом. Блюдо получается одновременно легким и праздничным, идеально подходит для ужина в кругу близких.

Ингредиенты для биточков: куриный фарш — 500 г, лук репчатый — 1 небольшая головка, чеснок — 1 зубчик, яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 3 ст. л., соль, свежемолотый черный перец, миндальные лепестки — 100–120 г, мука для панировки, растительное масло для жарки.

Для грибного соуса: шампиньоны (или лесные грибы) — 300 г, лук-шалот (или репчатый) — 1 шт., сливки 20% — 200 мл, куриный бульон — 100 мл, сухое белое вино — 50 мл (по желанию), свежий тимьян — несколько веточек, мука — 1 ч. л., сливочное масло — 20 г, соль, перец.

Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте до мягкости и остудите. Смешайте фарш с яйцом, панировочными сухарями, луком с чесноком, солью и перцем, хорошо вымесите и сформируйте биточки. Обваляйте их в муке, затем во взбитом яйце и миндальных лепестках, слегка прижимая. Обжарьте на смеси растительного и сливочного масла до золотистой корочки и доведите до готовности в духовке при 180 °C 10–15 минут. Для соуса обжарьте на сливочном масле мелко нарезанный лук, добавьте грибы и готовьте до румяности. Всыпьте муку, перемешайте, влейте вино (по желанию), затем бульон и сливки, добавьте тимьян. Тушите 5–7 минут до загустения, приправьте солью и перцем.

Ранее мы готовили итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь.