Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 18:30

Из одной кондитерской посыпки и курицы сделала шедевр: биточки с грибным соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим куриные биточки в миндальных лепестках с грибным соусом. Эти биточки — пример элегантного и сытного блюда, где простота ингредиентов оборачивается изысканным вкусом. Блюдо получается одновременно легким и праздничным, идеально подходит для ужина в кругу близких.

Ингредиенты для биточков: куриный фарш — 500 г, лук репчатый — 1 небольшая головка, чеснок — 1 зубчик, яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 3 ст. л., соль, свежемолотый черный перец, миндальные лепестки — 100–120 г, мука для панировки, растительное масло для жарки.

Для грибного соуса: шампиньоны (или лесные грибы) — 300 г, лук-шалот (или репчатый) — 1 шт., сливки 20% — 200 мл, куриный бульон — 100 мл, сухое белое вино — 50 мл (по желанию), свежий тимьян — несколько веточек, мука — 1 ч. л., сливочное масло — 20 г, соль, перец.

Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте до мягкости и остудите. Смешайте фарш с яйцом, панировочными сухарями, луком с чесноком, солью и перцем, хорошо вымесите и сформируйте биточки. Обваляйте их в муке, затем во взбитом яйце и миндальных лепестках, слегка прижимая. Обжарьте на смеси растительного и сливочного масла до золотистой корочки и доведите до готовности в духовке при 180 °C 10–15 минут. Для соуса обжарьте на сливочном масле мелко нарезанный лук, добавьте грибы и готовьте до румяности. Всыпьте муку, перемешайте, влейте вино (по желанию), затем бульон и сливки, добавьте тимьян. Тушите 5–7 минут до загустения, приправьте солью и перцем.

Ранее мы готовили итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь.

Проверено редакцией
Читайте также
Ужин из серии «просто и со вкусом»: курица с картошкой и грибами в сметанном соусе из духовки
Общество
Ужин из серии «просто и со вкусом»: курица с картошкой и грибами в сметанном соусе из духовки
Миндальная сказка: готовим настоящий немецкий марципан дома
Семья и жизнь
Миндальная сказка: готовим настоящий немецкий марципан дома
Сербские чевапчичи на шпажках — ароматные колбаски с паприкой: выручают, когда нет времени
Общество
Сербские чевапчичи на шпажках — ароматные колбаски с паприкой: выручают, когда нет времени
Картофельные зразы с печенью «Привет из Белоруссии»! Чумовые биточки
Общество
Картофельные зразы с печенью «Привет из Белоруссии»! Чумовые биточки
Итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь
Общество
Итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь
курица
миндаль
котлеты
биточки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут электронные зачетки и студенческие билеты
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.