Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему

Картофельные котлеты с грибной подливкой — это блюдо из простых продуктов, но с тем самым домашним вкусом, ради которого хочется собраться за столом всей семьей. Сытно, бюджетно и очень по-домашнему — идеальный вариант для обеда или ужина.

Ингредиенты: картофель — 600 г, яйца — 2 шт., сливочное масло — 150 г, пшеничная мука — 1 ст. л., шампиньоны — 300 г, репчатый лук — 1 шт., сметана — 100 г, панировочные сухари — 50 г, растительное масло — для жарки.

Приготовление: картофель очистите, отварите до мягкости, слейте воду и хорошо подсушите. Разомните в пюре и дайте немного остыть. Добавьте 50 г сливочного масла, яичные желтки и муку, тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Для подливки грибы обдайте кипятком, обсушите и нарежьте пластинками. Лук мелко нарежьте и обжарьте в 50 г сливочного масла до прозрачности, добавьте грибы и тушите, пока они не выделят сок. Отдельно прогрейте оставшееся сливочное масло с мукой до светло-золотистого цвета, переложите к грибам, перемешайте, посолите и поперчите. Тушите соус около 10 минут на слабом огне, затем добавьте сметану, доведите до кипения и снимите с плиты. Подавайте картофельные котлеты, щедро полив грибной подливкой и при желании посыпав свежей зеленью.

