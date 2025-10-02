Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:45

Миндальная сказка: готовим настоящий немецкий марципан дома

Немецкий марципан Немецкий марципан Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немецкий марципан — классическая сладость с нежным вкусом, которую можно легко приготовить дома из цельного миндаля. Такой марципан получается особенно ароматным и натуральным, идеально подойдет для чаепития или праздничного стола.

Для рецепта возьмите 200 г цельного миндаля, 150 г сахарной пудры и 1 чайную ложку миндального масла или ванильного экстракта. Сначала замочите миндаль на несколько часов в горячей воде, затем очистите от кожицы и тщательно высушите. После этого превратите в крошку, используя блендер. Смешайте измельчённые орехи с пудрой и добавьте масло, постепенно вводя немного воды, чтобы масса стала плотной и эластичной. Тщательно вымесите — и настоящий немецкий марципан готов!

Такой марципан отлично сохраняет натуральный аромат орехов и порадует своим вкусом всю семью. Попробуйте — и убедитесь сами!

Ранее мы поделились рецептом баскского чизкейка.

миндаль
орехи
национальная кухня
сладости
десерты
рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
