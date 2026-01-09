С десертами больше не парюсь — всегда выручает этот восточный пирог! Замешиваю простое тесто и накрываю шапкой вкуснющей начинки

Этот пирог — концентрат восточного гостеприимства и щедрости. Рассыпчатое маслянистое тесто служит основой для щедрой горы начинки: сладкой кураги, изюма и хрустящих грецких орехов. А сверху все это великолепие залито рекой сгущенного молока, которое при запекании карамелизуется, создавая невероятно вкусный и липкий верхний слой.

В миске смешиваю муку (300 г), сахар (50 г) и разрыхлитель (6 г). Добавляю одно яйцо и мягкое сливочное масло (150 г), нарезанное кубиками. Быстро замешиваю руками мягкое однородное тесто. Скатываю в шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 15 минут. Курагу (100 г) мелко режу. Грецкие орехи (90 г) крупно рублю. Смешиваю курагу, орехи и изюм (90 г). Форму (24 см) смазываю маслом. Охлажденное тесто распределяю по дну и бортикам формы, делаю вилкой проколы по всему дну. Высыпаю на тесто подготовленную смесь орехов и сухофруктов, разравниваю. Сверху равномерно, тонкой струйкой заливаю всю банку сгущенного молока (380 г). Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю пирог 35–40 минут, пока края теста не станут золотисто-коричневыми, а сгущенка не загустеет и не покроется темными пятнышками. Даю полностью остыть в форме, затем аккуратно извлекаю и нарезаю.

